Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 17:30
Odyometri 2024/5

Merhaba arkadaşlar , puanım odyometriden 82 . Pek umudum yok ama tercih yapmayı düşünüyorum yine de . Sizlerde puanlarınızı paylaşırsanız fikir alışverişinde bulunabiliriz .

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