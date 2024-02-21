KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 17:35
Safra kese lümeninde en büyüğü 3 mm ölçülen mikrokalküller izlendi.

13 Şubatta heyete girdim. Olumlu giden raporu msb zeyil etmiş geri göndermiş. Hastane raporu olumsuza çekti. 3mm zamanla geçen safra kesesinde taş yüzünden elenecek miyim ?

https://forum.memurlar.net/konu/2401491/6.sayfa

bu sayfada arkadaşlar konuşmuş davalar açılmış ve sanırım karar değişmiş. Arkadaşların yardımcı olmaısını istiyorum bilgisi olan

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