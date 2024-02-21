Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Şubat 2024 18:08
EKPSS ile Sağlık Bakanlığına memur / vhki olarak atananlar/Lisans/GİH/4001

Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında (illere/ilçelere)memur kadrolarına atananlar olarak bakanlığın duyurusunu mu bekleyelim? İl sağlık müdürlüğü bize henüz bir bildirim gelmedi demekte.Şuan sadece bekliyorum.

Süreci başlamış olan var mı(evrak /belge teslim eden),tecrübesi olanların bilgilerine ihtiyacımız var.

Konu ile ilgili farklı bilgiler varsa da paylaşım yapalım herkes bilgilensin,şimdiden teşekkür ederim herkese....


kamuyönetimimezunu
Aday Memur
21 Şubat 2024 18:12

2024 Ekpss 2.yerleştirme ile taşra teşkilatına memur haricinde başka kadrolara yerleştirilip bilgi sahibi olanlar,süreci başlamış olanlar süreç hakkında bilgi verirlerse seviniriz ....&#129303;

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