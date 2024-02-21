EKPSS ile Sağlık Bakanlığına memur / vhki olarak atananlar/Lisans/GİH/4001

Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında (illere/ilçelere)memur kadrolarına atananlar olarak bakanlığın duyurusunu mu bekleyelim? İl sağlık müdürlüğü bize henüz bir bildirim gelmedi demekte.Şuan sadece bekliyorum.

Süreci başlamış olan var mı(evrak /belge teslim eden),tecrübesi olanların bilgilerine ihtiyacımız var.

Konu ile ilgili farklı bilgiler varsa da paylaşım yapalım herkes bilgilensin,şimdiden teşekkür ederim herkese....