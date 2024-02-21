KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


21 Şubat 2024 18:16
SMMM sınavı itiraz

Arkadaşlar bilen varsa yazsın lütfen bu SMMM bitirme sınavında sonuçlara itiraz edince 3 5 puan da olsa oynama oluyor mu tüm dersleri geçtim ortalama tutmuyor her ders içinde 280 TL itiraz başvuru için ücret alınıyor ama bidaha sınava girmek zaten 580 TL yinede arada kaldım girdiğim sınavlara itiraz etsem bı kaç puan yukseltseler geçerim ama yükselmiyorsa boşa da para vermeyim

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