Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Şubat 2024 20:00
Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu

Merhaba arkadaşlar.Okulda yaşanılan bir olayda tutulan tutanaklardan sonra öğrenci velileriyle görüşülüp sonra öddk kurulunda olay görüşülür ve öğrencilerin ifadeleri kurul önünde topluca alınmaz mı ben mi yanlış biliyorum?Bizim okuldaki kurulun psikolojik danışmanı kendi başına ifadelerini alıyor çocukların biz dinleyemiyoruz? Ben de kurul üyesi olarak duymak istiyorum çocukların söylediklerini.Ama kendi başına alıyor. Sürekli bi anlaşmazlık yaşıyorum kurulun işleyişi bana yanlış geliyor.İsteğim doğrultusunda kuruldan çıkmak istiyorum bu mümkün mü?


Fencibiri
Aday Memur
21 Şubat 2024 20:26

Ve gerçekten kuruldan çıkmak istiyorum.Olay hassas bi durum kamera kayıtlarının incelenip kanıya varılması gerekiyor.Ama kurul üyeleri öğrencilerin söylediklerini yeterli görüyor.Bu şekilde alınan kararların olduğu bi kurulda bulunmak istemiyorum.Kuruldan ayrılmak için ne yapmam gerek?

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