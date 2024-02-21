7.grup Şark illeri

Her yıl tayin döneminde örnek veriyorum 10 bin kişi batıya döner, 10 bin kişi doğuya gider, 10 bin ipka kabul olur bu her yıl birbiriyle dengeli bir şekilde ayarlanır yani doğuda istedigi kadar ipka olsun bu dengeyi bozmayacak şekilde ipka kabul olur, İstanbul konusuna gelince İstanbul'a gidecek kişi sayısı bellidir 2 bin kişi gidecekse ve tercihlere 1500 kişi yazmişsa geçmiş yıllarda 500 kişiye tercih dışı geliyordu bu yıl herkes yazacak içinden 2 bin kişiye gelecek yani herkes yazıyor diye yazan herkese istabul gelmeyecek ya da İstanbul'un aldığı sayı artmayacak.

Her yıl tayin döneminde örnek veriyorum 10 bin kişi batıya döner, 10 bin kişi doğuya gider, 10 bin ipka kabul olur bu her yıl birbiriyle dengeli bir şekilde ayarlanır yani doğuda istedigi kadar ipka olsun bu dengeyi bozmayacak şekilde ipka kabul olur, İstanbul konusuna gelince İstanbul'a gidecek kişi sayısı bellidir 2 bin kişi gidecekse ve tercihlere 1500 kişi yazmişsa geçmiş yıllarda 500 kişiye tercih dışı geliyordu bu yıl herkes yazacak içinden 2 bin kişiye gelecek yani herkes yazıyor diye yazan herkese istabul gelmeyecek ya da İstanbul'un aldığı sayı artmayacak.