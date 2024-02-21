Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 20:00
7.grup Şark illeri

Arkadaşlar merhaba. Polis eşiyim. 7.grup şark illerinden şu anda en çok boşluk olan ya da batıya gidecek sayısına göre boşalacak olan iller hangisi acaba? Kime sorsak hepsi torpilli ya da dolu kimse tayin istemeyecek herkes ipkalı. Nereyi yazacağız?


mehmet.sagmen
Daire Başkanı
21 Şubat 2024 20:17

Bu yıl İstanbul korkusundan ipka vermeyen de ipka verir doğuda bakın görün.


akbey aslan
Şef
21 Şubat 2024 20:34
ipka talebi olan personel çok

Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 20:57

Personel dairede çakışan arkadaşla görüştüm bugün istanbula doğudan çok adam verilecek dedi hadi bakalım istanbul doğudan dönen herkese hayırlı olsun


Alemdarali
Genel Müdür
21 Şubat 2024 20:58
Sen istanbuldamısın devrem
Rıfkıpolis, 48 dk. önce

Personel dairede çakışan arkadaşla görüştüm bugün istanbula doğudan çok adam verilecek dedi hadi bakalım istanbul doğudan dönen herkese hayırlı olsun


Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 20:59

Doğrudur devrem 10 yıldır istanbuldayım daha şarka gitmedik

Alemdarali, 47 dk. önce
Sen istanbuldamısın devrem

Alemdarali
Genel Müdür
21 Şubat 2024 21:01
benim ilk görev yeriydi yine geliriz sıkıntı yok ama sen kiye bu kadar mutlusun merak ettim
Rıfkıpolis, 46 dk. önce

Doğrudur devrem 10 yıldır istanbuldayım daha şarka gitmedik


Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 21:05

Devrem ben mutlu değilim adam doğuda güzel yerde Van?da batmanda Diyarbakır da rahat güzel yer şark yapacak biz burda bedel ödeteceğiz yok öyle bi dünya gelecek oda istanbula biz gideceğiz o yerlere

Alemdarali, 44 dk. önce
benim ilk görev yeriydi yine geliriz sıkıntı yok ama sen kiye bu kadar mutlusun merak ettim

Alemdarali
Genel Müdür
21 Şubat 2024 21:12
oraları bilmem ama ardahan bu sene boşalacak istersen gelirsin
Rıfkıpolis, 40 dk. önce

Devrem ben mutlu değilim adam doğuda güzel yerde Van?da batmanda Diyarbakır da rahat güzel yer şark yapacak biz burda bedel ödeteceğiz yok öyle bi dünya gelecek oda istanbula biz gideceğiz o yerlere


KüççükPolis
21 Şubat 2024 21:16
Her yıl tayin döneminde örnek veriyorum 10 bin kişi batıya döner, 10 bin kişi doğuya gider, 10 bin ipka kabul olur bu her yıl birbiriyle dengeli bir şekilde ayarlanır yani doğuda istedigi kadar ipka olsun bu dengeyi bozmayacak şekilde ipka kabul olur, İstanbul konusuna gelince İstanbul'a gidecek kişi sayısı bellidir 2 bin kişi gidecekse ve tercihlere 1500 kişi yazmişsa geçmiş yıllarda 500 kişiye tercih dışı geliyordu bu yıl herkes yazacak içinden 2 bin kişiye gelecek yani herkes yazıyor diye yazan herkese istabul gelmeyecek ya da İstanbul'un aldığı sayı artmayacak.

Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 21:35

Van Diyarbakır Batman Erzurum ve diğer güzel illerde yıllardır olanları şöyle bi istanbula alalım biraz dinlensinler istanbulda burda çalışanlar ana evladı değil mi

Alemdarali, 33 dk. önce
oraları bilmem ama ardahan bu sene boşalacak istersen gelirsin
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