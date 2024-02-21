KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2024 20:19
Ankara taşra
Arkadaşlar herhangi bir kurum alım yaparken taşra diye belirtmesi ne demek.

kullaniciadimmm
Aday Memur
21 Şubat 2024 20:22
örneğin il sağlık bakanlığı alım yapmış ama taşra diye belirtmiş bizi kura ile ilçe sağlık bakanlığına verecek anlamadım. bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
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