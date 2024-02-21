Ankara taşra

örneğin il sağlık bakanlığı alım yapmış ama taşra diye belirtmiş bizi kura ile ilçe sağlık bakanlığına verecek anlamadım. bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

örneğin il sağlık bakanlığı alım yapmış ama taşra diye belirtmiş bizi kura ile ilçe sağlık bakanlığına verecek anlamadım. bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.