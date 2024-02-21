Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Şubat 2024 20:53
Türkçe branşında, 110 puanla Konya'ya il dışı şansım...

Herkese selamlar arkadaşlar. Bu haziranda il dışı deneyeceğim. 110 puanla Konya'ya gitme şansım var mıdır acaba? Branşım Türkçe. Merkez oldukça zor gibi ama diğer ilçeleri de düşünüyorum, nereler açılırsa hepsini yazayım diyorum. Teşekkürler.

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