Askerden sonra kalmak hakkında sorular

Abiler, arkadaşlar, kardeşler. Ben 23 yaşında, bilgisayar mühendisliğinden mezun olmasına sadece Staj dersi kalmış olan bir dostunuzum. Mühendislik mesleğinin şartları ve ortamını pek beğenmediğimden ötürü, şu günlerde kalan staj dersimi tamamladıktan sonra askerliğimi uzun dönem yaparak, askerden sonra da subay olarak kalmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz ? Fiziki olarak herhangi bir sıkıntım yok. Eğer konu başlığını yanlış yere açmışsam özür dilerim.

Abiler, arkadaşlar, kardeşler. Ben 23 yaşında, bilgisayar mühendisliğinden mezun olmasına sadece Staj dersi kalmış olan bir dostunuzum. Mühendislik mesleğinin şartları ve ortamını pek beğenmediğimden ötürü, şu günlerde kalan staj dersimi tamamladıktan sonra askerliğimi uzun dönem yaparak, askerden sonra da subay olarak kalmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz ? Fiziki olarak herhangi bir sıkıntım yok. Eğer konu başlığını yanlış yere açmışsam özür dilerim.