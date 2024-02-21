Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 20:55
Askerden sonra kalmak hakkında sorular
Abiler, arkadaşlar, kardeşler. Ben 23 yaşında, bilgisayar mühendisliğinden mezun olmasına sadece Staj dersi kalmış olan bir dostunuzum. Mühendislik mesleğinin şartları ve ortamını pek beğenmediğimden ötürü, şu günlerde kalan staj dersimi tamamladıktan sonra askerliğimi uzun dönem yaparak, askerden sonra da subay olarak kalmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz ? Fiziki olarak herhangi bir sıkıntım yok. Eğer konu başlığını yanlış yere açmışsam özür dilerim.

Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 20:59

Hayatının en büyük pişmanlığını yaparsın askeriyede kalarak git kendini işini yap bence


carriem8
21 Şubat 2024 21:37
neden hocam biraz bilgilendirebilir misin beni?
Rıfkıpolis, 46 dk. önce

Hayatının en büyük pişmanlığını yaparsın askeriyede kalarak git kendini işini yap bence


Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 21:40

Düzenin olmaz hayatın olmaz sürekli emir altında ev yok bark yok sürekli tayin daha sayımmi

carriem8, 8 dk. önce
neden hocam biraz bilgilendirebilir misin beni?
Toplam 3 mesaj

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