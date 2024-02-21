Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Şubat 2024 20:58
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Onaylı Örneği

Arkadaşlar merhaba,atandığım kurumun benden talep ettiği belgeler icerisinde "Nüfus Cüzdanı Aslı veya Onaylı Örneği(E-devlet üzerinden de alınabilir)yazıyor.E devlette arama kısmına yazdığımda nüfus kayıt örneği çıkıyor.Aynı belgemidir?İstenilen belgeyi nasıl alabilirim bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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