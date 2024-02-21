Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 20:58
Memurlar Ocaktan Sonra Zamlı Maaşlarını Yazabilirlermi Rica Etsem
Maaş

filinta23
Aday Memur
21 Şubat 2024 21:04
Öncelikle Memur arkadaşları tebrik ederim yılbaşında yüzde 50 aldılar temmuz ayında da inşallah o kadar alırsınız. Rica etsem zamlı maaşlarınızı yazabilir misiniz
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