Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 21:22
Sağlık bakanlığında tsk personeli esin yanına tayin olma ihtimali

Eşim sağlık bakanlığına atanirsa sağlık bakanlığı ile tsk arasında ki protokol kapsamında yanıma hemen gelebilir mi becayiş şansı varmi yoksa 1 yıl beklememiz mi gerekiyor

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