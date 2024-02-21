Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 21:23
Acill Yardım Bakabilir Misiniz!??

Milli savunma bakanlığı bahçıvan memur alımına erkek kardeşim düz lise mezunu olup bahçıvanlık sertifikası mevcut halde başvuru yaptı sistem kabul etti ama bakanlık kabul görür mü acaba bilenler yazabilir mi??

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