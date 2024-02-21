Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Şubat 2024 22:21
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 2024

Merhabalar,

Arkadaşım Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Orman Mühendisliği kazandı. 4B Sözleşmeli olarak başlayacak işe, maaşları ve diğer sosyal hakları (varsa) hakkında bilgisi olanlar benimle paylaşabilir mi? Teşekkür ediyorum şimdiden.


rayray
Aday Memur
21 Şubat 2024 23:10

Aynı şekilde büro personelininde maaşı hakkında bilgisi olan var mı ?

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