Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 22:21
Lütfen bilgi

Merhaba iyi forumlar dilerim

Lise mezunu kadrolu, 2nci basamak yoğun bakım hemşiresiyim. İlk aydan teşvikte tavana girmişim. Böyle birşey nasıl olabilir. Lütfen dorğu bilgisi olan yardımcı olabilir mi. Hastaneye sordum bilgi yok. Cimere yazdım cevap yok. Lise hemşirenin teşvik tavan tutarı ne kadardır. 4356 TL tavan demiş, vergileri kesip 3600 lira yatırıyormuş. Lise ve lisans katsayısı aynıyken bu tavan saçmalığı ne bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen?


lDeimosl
Genel Müdür
21 Şubat 2024 23:06

Tavanın ayla ilgisi yok. Lisansın tavanı üçüncü basamak yoğun bakım, acil vs. birimlerde 10-11 bin filan. Tavanın ne kadar olduğu bordroda teşvik tavan tutarı kısmında yazar.

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