Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 22:43
2. şark sonrası 2. Bölgeye tekrar atama istemek

Hayırlı günler bulunduğum bölge 3 yıl benim 7. Yılım bitecek. 2.şarkim bitti çoktandır ipka ile kalıyorum. Burdan tekrar bı şark iline gitmek istesem . Gideceğim ilde ikinci şarktan dolayı ilin süresini tamamını yaparmiyim yoksa 4 5 yıl olan şark ilini 2 3 yıl mi yaparım bilgisi olan var mı bu konuyla alakalı. Teşekkürler

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