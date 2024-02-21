Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 22:57
Çok Kıymetli Fedakar Emekli Polisler

Çok değerli arkadaşlar belki bazılarınız konuya ilgisiz olabilir ama birgün herkes emekli olacak ama şuan polis emeklilerinin durumu vahimdir sahipsiz kaldik Sayın bakanım polis emeklilerine sahip çıkın

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıMart ayında ekstra zam2. şark muafiyetiİstanbul için atama duyumuEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkİzmir'i neden önermiyorlar?Taltif herkese verilecekmiş

Sözlük

Ranch sos 1 Sürekli gelen misafir adetinin sadece bizim kültürümüzde olması 11 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 5 Nasıl bir evim olsun isterdim 3 karanlık kanyon 2 halı saha maçı 10 entüisyonizm 2 cemre 2 naftalin kokusu 3 suistimal etmek 2

Son Haberler

TBMM Genel Kurulunda iki uluslararası anlaşma kabul edildiAK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Okul bahçelerine kapalı otoparklar yapacağızİsrail Cumhurbaşkanı'nın 'Yahudilerin Sonu' kitabına ilişkin iddiası yalanlandıSağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildiTicaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?