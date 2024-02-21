KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 23:02
İzmir Hastaneleri Hemşirelik

İzmir'de hemşirelik için tercih vereceğiz. Suat Seren, Çiğli Eğitim Araş, Behçet Uz, Buca hastanelerinin çalışma koşulları hakkında bilgisi olan var mı?

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