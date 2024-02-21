Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 23:27
2023 yılında, sözleşmeli personelin kadroya alınması hakkında

2023 yılı başında sözleşmeli olup 2023 yılında çıkan sözleşmeliye kadro kanunu ile kadroya alındıktan sonra tekrar yeni bir kpss puanı ile aynı unvanla sözleşmeli başka bir kuruma atanıp çalışmaya başlayan var mı?

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