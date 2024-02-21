KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


21 Şubat 2024 23:35
Psikiyatri Muayene

Arkadaşlar dün tsk astsubaylık için heyet raporu için hastanede branşları dolaşıyordum psikiyatriye de girdim sağlam mührünü aldım geçtim fakat e nabıza baktığım da hastalıklarım kısmında şöyle bir şeyle karşılaştım genel psikiyatrik muayene başka yerde sınıflandırılmamış diye gözüküyor tanı vb yok zaten sağlam aldım da kafamdaki soru şu pomeme filan gidersem psikiyatri bunu görüp olumsuz bir şey yapabilir mi ?


EL CHAPO
Genel Müdür
22 Şubat 2024 00:45

tsk dan saglam almissin

astsubay olacaksin .

asker mi olacaksin pomeme mi gideceksin

sen ne olacaksin o na karar ver once .

tsk da saglami alip yirtmissin ... pomem icin doktor gecmise bakayim derse saglam ama ... gecmisteki muayeneyi de ekler rapora . ondan sonra ugrasir durursun.

tsk da kal .. sinif jandarma falansa guzel olur .

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adli sicil kaydı olan biriyle otelde kalmak memurluğa engel mi?Pomem lisanslı sporcu olmakPomem, Pmyo ve Paem eğitim sonu sınavı davası ile ilgili mahkemeden olumlu karar çıktıBekçilik kanunu ile ilgili düzenlemePsikiyatri Muayene

Sözlük

naftalin kokusu 4 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 5 arkeoloji 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 6 mars 2 Halka Arz 1 Descartes 2 bahar 3 İnsan ne için yaşar 4 nilüfer 4

Son Haberler

22 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıÜniversite, sözleşmeli personel ilanlarında doğruyu bulduOba Makarna Halka Arz Oluyor3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!Bakan Koca'dan kanun teklifinin kabulüne ilişkin 'teşekkür' paylaşımı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?