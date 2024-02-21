KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 23:35
Psikiyatri Muayene

Arkadaşlar dün tsk astsubaylık için heyet raporu için hastanede branşları dolaşıyordum psikiyatriye de girdim sağlam mührünü aldım geçtim fakat e nabıza baktığım da hastalıklarım kısmında şöyle bir şeyle karşılaştım genel psikiyatrik muayene başka yerde sınıflandırılmamış diye gözüküyor tanı vb yok zaten sağlam aldım da kafamdaki soru şu pomeme filan gidersem psikiyatri bunu görüp olumsuz bir şey yapabilir mi ?

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