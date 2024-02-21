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Editörler : supporters.


21 Şubat 2024 23:44
İnşaat Mühendisliğimi, Mimarlıkmı ?

dostlarım selam hayırlı akşamlar bu sene yks sınavına gireceğim başlıktaki iki meslek hakkında bi kaç sorum var babam müteahhit çoğu kişi okumanın boş olduğunu söylüyor ama ben yinede inşaat ile ilgili bi bölüm okumayı istiyorum şantiye ortamını sohbetlerini seviyorum mimarlık abartıldığı derecede güzel ve inşaat mühendisinden üstünmü, okumaya değermi yoksa inşatta mühendismi aktif çalışır ? bilgisi olan varsa cevaplarsa çok sevinirim Allaha Emanet Olun Hayırlı akşamlar

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