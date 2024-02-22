Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 00:57
eş durumu-Gih
10 yıldır bulunduğum ilde görev yapmaktayım eşim üniversitesi hastanesinde 7 yıldır çalışmak ta geçen yıl itibarı ile kadro lu olarak çalışmak ta bu malum üniversite çalışanlarına tayin hakkı ve nakil haklarının. olduğunu söylüyor lar bunun imkansız olduğunu gördüm araştırmalarıma göre bunun için Gih e geçiş yapabılırmıyım

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