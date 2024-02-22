Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 00:57
Eş durumu nedeniyle Gih'e geçme

10 yıldır bulunduğum ilde görev yapmaktayım eşim üniversitesi hastanesinde 7 yıldır çalışmak ta geçen yıl itibarı ile kadro lu olarak çalışmak ta bu malum üniversite çalışanlarına tayin hakkı ve nakil haklarının. olduğunu söylüyor lar bunun imkansız olduğunu gördüm araştırmalarıma göre bunun için Gih e geçiş yapabılırmıyım


ColmanınBandanası
Aday Memur
22 Şubat 2024 01:32
Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma (2) Madde 39- (Değişik: RG-17/3/2022-31781-CK-5306/26 md.) Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden da- ha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir.

Nussss
Aday Memur
22 Şubat 2024 01:41
üniversite eşiniz hakkında tayin olur yazısı verirse gih olamazsınız çakılı kadro olması tayin hakkının olmaması gerekli

pomemci23
Aday Memur
22 Şubat 2024 04:01
eşinizin kadroya geçmesinin GİH sınıfına geçmenesi hiç bir engeli yok, eşinizin kurumundan alacağınız çalıştığına dair belge ile personel başkanlığına dilekçe yazın Gih sınıfına geçersiniz. kurumun belirttiği ibareye göre değil statüsüne göre değerlendirilir konu, içiniz rahat olsun bir çok emsal karar var.
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