Eş durumu nedeniyle Gih'e geçme

eşinizin kadroya geçmesinin GİH sınıfına geçmenesi hiç bir engeli yok, eşinizin kurumundan alacağınız çalıştığına dair belge ile personel başkanlığına dilekçe yazın Gih sınıfına geçersiniz. kurumun belirttiği ibareye göre değil statüsüne göre değerlendirilir konu, içiniz rahat olsun bir çok emsal karar var.

eşinizin kadroya geçmesinin GİH sınıfına geçmenesi hiç bir engeli yok, eşinizin kurumundan alacağınız çalıştığına dair belge ile personel başkanlığına dilekçe yazın Gih sınıfına geçersiniz. kurumun belirttiği ibareye göre değil statüsüne göre değerlendirilir konu, içiniz rahat olsun bir çok emsal karar var.