KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 01:02
2022 Kpss Soruşturması Hakkında

Soruşturma başlamış ilk sınav iptal olmuş Ösym başkanı görevden alınmıştı.Her şeye rağmen tüm çalışanlar işine devam etmiş yeni sorular hazırlamışlardı.Soruları sızdıran bulunamamış ve yeni sınav yapılmıştı.Soruşturma sonucu belli olmamıştı.

Yeni sınavda birkaç ilde jelatini açık kitapçıklar bulunmuştu ama buna rağmen sınav iptal olmamıştı.Ama 1999 yılındaki ösym sınavında ufak bir jelatin yırtığı tespitinde tüm sınav iptal edilmişti.

Türkiye geneli puanlara baktığımızda Tarih sorularının yanıltıcılığına rağmen birçok kişinin 90 ve üzeri hatta 89 larda ve 90 larda yığılma olduğu görünüyor.Ramazan Yetgin in açıklamasına göre iki tarihçinin oturup tartışacağı soruları öğrencilerin doğru yapmış olması da ayrı bir soru.

Sosyal medyada videolar çeken 3 ayda nasıl fulledim videoları da 4-10 sene çalışmış kişilerin emeğini hiç etmesi yine açık jelatinli kitapçıkları doğrular gibi.

Tg denemelerinde derece yapan öğrencilerin gerçek sınavda 90 altında kalması da başarılı öğrencileri ikilemli sorularla dibe çekip soruları ve yanıtları önceden almış öğrencilerin bu soruları doğru yapıp bu öğrencileri geçirtmesi düşüncesini oluşturmuştu.

Yakın zamanda, iş tecrübesi olmayan düşük kpss puanlı öğrencinin iş tecrübesi olup yüksek puanlı öğrenciyi geçmesi ve İtü ye memur atanması da gündem olmuşken acaba Kpss ye girilmeli mi sorusunu akıllara getiriyor.

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