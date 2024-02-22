Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 01:19
İPKA HAKKINDA

Herkese merhaba arkadaşlar. Meslekte 4 yıl görev yaptıktan sonra tayinim geldi fakat kalmak için ipka verdim . İpka dilekçesine ek olarak üç ay önce doğum yaptığımın belgesini eklesem kabul olma durumu nedir ya da doğum belgesi eklenir mi öyle sorayım ?

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