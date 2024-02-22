Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 05:58
TIBBİ SEKRETER DERECE KADEME SORUNU

Hocalarım kadrolu tıbbı sekreterim. Siyaset Kamu okumuştum. İntibak işlemlerim yapılmasına rağmen derece kademe atlatılmadı burada bi adaletsizlik var mı net bilgisi olan var mıdır? Bildiğiniz üzre siyaset kamu tıbbi sekreterliğin üst öğrenimi değil. Bende ne yapacağımı bilemedim açıkcası.

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