Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 07:33
Gaziantep?i neden kimse önermiyor?
hiç mi iyi yanı yok . kiralar kadro vs..

Kemiksizet
Aday Memur
22 Şubat 2024 08:41
7 yıldır çalışıyorum iyi yanını görmedim

Rıfkıpolis
Aday Memur
22 Şubat 2024 08:44

Ulan bide ilk tercihe Antep yazdım istanbuldan sonra çekilir mi sileyim devrem hemen antebi

Toplam 2 mesaj

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