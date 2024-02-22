Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 08:25
Sağlık Bakanlığı 27.000 Sözleşmeli Personel Eczane Teknikerleri Puan Ve Tercih Paylaşımı

Eczane Teknikeri 3008 kod ile alım için başvuracak olan arkadaşlar puanlarımızı yazalım sonrasında tercihlerimizi de paylaşırız.

Kaç kişi 2022 KPSS den sonra yerleşti sayısal veri olan varsa bu başlık altında paylaşabilir.

puan sıralaması yapalım

benim puanım : 79

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