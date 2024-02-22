Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2024 09:07
adli tıp kurumu diğer teknik hizmet personeli (kimyager) kadrosu
merhaba aslı tıp 2024-1 alımlarında kimyager kadrosunu bu şekilde belirtmiş. açıkçası pek anlayamadım yardımcı olabilir misiniz? bir de adli tıp acaba üniversiteler gibi çakılı kadro mu?

Ezgisusoyer
22 Şubat 2024 09:07
adli tıp yazacaktım yanlışlık olmuş kusura bakmayın
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