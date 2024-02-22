adli tıp kurumu diğer teknik hizmet personeli (kimyager) kadrosu

merhaba aslı tıp 2024-1 alımlarında kimyager kadrosunu bu şekilde belirtmiş. açıkçası pek anlayamadım yardımcı olabilir misiniz? bir de adli tıp acaba üniversiteler gibi çakılı kadro mu?

merhaba aslı tıp 2024-1 alımlarında kimyager kadrosunu bu şekilde belirtmiş. açıkçası pek anlayamadım yardımcı olabilir misiniz? bir de adli tıp acaba üniversiteler gibi çakılı kadro mu?