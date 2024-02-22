Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Şubat 2024 09:39
3 Yıl Dolmadan KİT ten 4 B ye geçiş

Bilindiği üzere 3 yıl dolmadan kitlerden GSB ye geçen olmuş lakin benim anlamadıgım bu 3 yıl dolmadan geçen kişiler işe başlarken herhangi bir sorun çıktı mı eger çıkmadıysa herhangi bir sorun ilerde çıkma ihtimali var mı?

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