arkadaşlar merhaba, ben gsb de sözleşmeli personelim 1 yıl dolmadan becayiş yapılabiliyor mu? daha önce yapan var mı? bilgi verirseniz sevinirim

arkadaşlar merhaba, ben gsb de sözleşmeli personelim 1 yıl dolmadan becayiş yapılabiliyor mu? daha önce yapan var mı? bilgi verirseniz sevinirim