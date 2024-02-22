Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2024 11:02
BECAYİŞ
arkadaşlar merhaba, ben gsb de sözleşmeli personelim 1 yıl dolmadan becayiş yapılabiliyor mu? daha önce yapan var mı? bilgi verirseniz sevinirim

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