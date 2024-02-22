Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 11:31
Geçen sene şark olan iller tercih yapacak mı?

Arkadaşlar bilindiği üzere Gaziantep Kilis Kahramanmaraş Osmaniye gibi iller Batı iken geçen sene şark oldu,burada yıllarca çalışan arkadaşlar şark olması hasebiyle görev süresi sıfırlandı onlar bu sene tercih yapacak mı biz bu illeri yazarsak gelme ihtimali varmi


JWJW
Aday Memur
22 Şubat 2024 11:33

Merak ettiğim bir konudur mantıken orda tayinci yoktur diye düşünüyorum gecen seneyi de düşünürsek isteyen gitti isteyen geldi


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Memur
22 Şubat 2024 11:50

O illerde normal tayinci yok. yani oradakilerin süresi Sıfırlandı. yeni gelenler de zaten sıfırdan başlıyor. Mazeret ya da sağlık durumları hariç tayinci yok.tercih yapacaklar ona göre yapsın.

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