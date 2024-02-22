Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
22 Şubat 2024 11:38
Sağlık bakanlığı istatistikçi

arkadaşlar tercih yapacakların puanları ve hangi illeri tercih edeceğini yazabilir miyiz

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