KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 11:43
kültür turizm ne zaman açıklanır
kariyerden yaptıgımız tercihler ne zaman açıklanıo

Mel07m
Memur
22 Şubat 2024 11:58

En gec yarın bence


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
22 Şubat 2024 12:05

Unuttular bence onu ;) 36 lık alımı açıklayınca onu da açıkladık sandılarsa ;)


cankalp
Aday Memur
22 Şubat 2024 12:12
1 ay sonra

busrakeskin
22 Şubat 2024 12:24

neden ki ya yarın açıklarlar inşallah

cankalp, 1 saat önce
1 ay sonra

busrakeskin
22 Şubat 2024 12:27

bu alıma isg önlisanstan başvuran arkadaşlar varsa bana yazabilirler mi merak ettim

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