Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Şubat 2024 11:57
Naklen atama

Herkese selamlar ben saglik bakanliginda saglik teknikeri olarak calismaktayim universiteye duz memur olarak gecebilirmiyim?universite hastanesine mi sadece gecebiliyorum ceveplar icin simdiden tesekkurler

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