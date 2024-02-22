Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 12:10
özel sektör de olan eşin yanına tayin isteme
merhaba ben ebelik mezunuyum ilk defa atanıcam.atandığım yerden eşimin yanına tayin istemem ne kadar süre sonunda olur.(eşim özel sektörde)

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