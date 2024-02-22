Malulen emekli olan kamu görevlisi kpss ile yeniden atanabilir mı?

arkadaşlar merhaba.. Ben 2021 yılı mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Sağlık sebepleri.. adi malul olarak.. Bir şey merak ediyorum arkadaşlar.. kpss ile başka bir kuruma atanmak sureti ile yeniden memuriyete dönebilir miyim? Bu sene biliyorsunuz kpss sınavı var.. Ben B grubu için merak ediyorum.. Düz memur olarak atanabilir miyim? kaç yeri aradım fakat net bir bilgi alamadım.. cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler..

arkadaşlar merhaba.. Ben 2021 yılı mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Sağlık sebepleri.. adi malul olarak.. Bir şey merak ediyorum arkadaşlar.. kpss ile başka bir kuruma atanmak sureti ile yeniden memuriyete dönebilir miyim? Bu sene biliyorsunuz kpss sınavı var.. Ben B grubu için merak ediyorum.. Düz memur olarak atanabilir miyim? kaç yeri aradım fakat net bir bilgi alamadım.. cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler..