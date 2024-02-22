Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Şubat 2024 12:48
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA ATANAN DESTEK PERSONELLERİ

Tarım bakanlığına destek personeli (temizlik görevlisi ) olarak atananların maaşı nedir tahmini ? Çalışma saatleri vesaire memur gibi mi oluyor ? Teşekkürler şimdiden.

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