KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Şubat 2024 13:14
Yeni Memurlar Çalışacak Değil! Yatacak Kurum Arıyor (istisnalar hariç)
Kuruma yeni atanan, aynı zamanda sosyal platformlardan edindiğim izlenim: Memuriyete yeni başlayanlar ÇALIŞACAK KURUM DEĞİL YATACAK KURUM ARIYORLAR. Memurlarnetteki yorumlara bakın zaten gerçeği görürsünüz...

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