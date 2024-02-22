Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 13:28
4B SÖZLEŞMELİ TARIM BAKANLIĞI BÜRO PERSONELLİĞİNDEN 4B SAĞLIK BAKANLIĞI DİĞER TEKNİK PERSONELLİĞİNE(

Merhaba, Tarım Bakanlğında Büro Personeli olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığı şuan 4b diğer teknik personel (İstatistikçi) alımı var.. üst öğrenim olduğu ve kendi alanım olduğu için tercih yapacağım.

1. Sağlık bakanlığını kazanırsam mevcut bulunduğum yerden istifa mı etmem gerekecek.

2. Kazandıktan sonra süreç nasıl işler istifa vs. nasıl hareket etmem gerekir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için.


darkkinght
Memur
22 Şubat 2024 13:36

+1 bende merak ediyorum


Ssvgi
Aday Memur
22 Şubat 2024 13:41

istifanızı verip orada işlemlerinize devam edeceksiniz, acaba puanınız nedir ve nereleri yazacaksını


agglot
Aday Memur
22 Şubat 2024 14:33

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

8- Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.

tercih klavuzunda böyle bir madde var ama bu tanıma giriyorsanız olmayabilir.


agglot
Aday Memur
22 Şubat 2024 14:34

10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere;

a) Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmakta iken, 28 Şubat 2023 tarihinden sonra Bakanlıkça sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini fesheden veya yenilemeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanun?un4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 28 Şubat 2023 tarihinden sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini fesheden veya yenilemeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

c) Tercihlerin internetle ÖSYM?ye gönderilmesi gereken son tarih olan 28 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

d) Tercihlerin internetle ÖSYM?ye gönderilmesi gereken son tarih olan 28 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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