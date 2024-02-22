4B SÖZLEŞMELİ TARIM BAKANLIĞI BÜRO PERSONELLİĞİNDEN 4B SAĞLIK BAKANLIĞI DİĞER TEKNİK PERSONELLİĞİNE(

Merhaba, Tarım Bakanlğında Büro Personeli olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığı şuan 4b diğer teknik personel (İstatistikçi) alımı var.. üst öğrenim olduğu ve kendi alanım olduğu için tercih yapacağım.

1. Sağlık bakanlığını kazanırsam mevcut bulunduğum yerden istifa mı etmem gerekecek.

2. Kazandıktan sonra süreç nasıl işler istifa vs. nasıl hareket etmem gerekir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için.