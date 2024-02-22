Balıkesir, Bandırma, Eskişehir, Kocaelide çalışan var mı?

Merhaba, başlık saçma görünüyor ama tercih yapıcam ve oralarda çalışanlardan bilgi istiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Veya her hastaneyle ilgili detaylı bilgi alabileceğim bir yer var mı?

Merhaba, başlık saçma görünüyor ama tercih yapıcam ve oralarda çalışanlardan bilgi istiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Veya her hastaneyle ilgili detaylı bilgi alabileceğim bir yer var mı?