KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 13:41
Arkadaşlar 4001 MEB burodan istifa edip?

Yeni kpss puanıyla 4001 DHMİ tercihi verince istifa sonrası 1 sene beklemek gerekiyor mu? Yoksa sözleşmeler farklı olduğu için bekleme olayına takılmıyor muyuz?


İntihalci-girl
Aday Memur
22 Şubat 2024 13:57

puan kaç

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