Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 13:42
Görevlendirme müdür yardımcılığı

Merhaba. Özel sebeplerden dolayı başka bir okula görevlendirilmek istedim ve başka bir okula ama müdür yardımcısı olarak görevlendirildim. İdarecilik hiç aklımda olan bir şey değildi. Görevlendirme süremin bitmesi gerekiyor mu, istediğim zaman ayrılabiliyor muyum?

Teşekkür ediyorum.

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