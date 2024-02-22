Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 14:22
yüksek lisans
kamuda çalışıp yüksek lisans yaparken haftada 1 gün iznimiz oluyor mu? bunu nerden öğrenebilirim

agglot
Aday Memur
22 Şubat 2024 14:36

Hayır. Maalesef yüksek lisans yapanlara özel bir izin bulunmamakta

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