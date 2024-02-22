Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 14:32
Şark tercihleri

Sizce değiştirmem gereken yerler var mı görüş olarak kesin çıkar dediğiniz

1.Van

2. Diyarbakır

3. Siirt

4. Tunceli

5. Ardahan

6. Şırnak

7. Kahramanmaraş


Gktrk61
Aday Memur
22 Şubat 2024 14:39

Van Diyarbakır çok fazla tercih edilen ler arasında diye biliyorum .. İlk 2 sekebilir .

Toplam 1 mesaj

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