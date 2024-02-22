KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 14:45
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Arkadaşlar biliyorsunuz adalet bakanlığı birçok ilanın(sözleşmeli psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker vs.) sonuçlarını açıkladı, belgeler teslim edildi. Arşiv araştırması, güvenlik soruşturması tamamlanan, kurumdan haber alabilen var mı?

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