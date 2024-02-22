KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 15:11
1629 Kültür Turizm Bakanlığı Başvurusu Hala

8 Şubat ta bitmiş başvurular.Bugün 22 Şubat. 14 gündür hala açıklanmadı.Tahminim 1 Mart Cuma günü açıklanır.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
22 Şubat 2024 16:24

Ayın 2 sinde de necmettin Erbakan açıklanacak hiç umudum yok ikisinden de bakalım

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