Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 15:58
Şark tercihlerim

1. Batman - 2. Siirt - 3. Bingöl - 4. Malatya - 5. Iğdır - 6. Şırnak - 7. Hatay Tavsiyeleriniz ve tecrübelerinizi aktarmanızı bekliyorum.


fail.imeçhul
Şef
22 Şubat 2024 16:45
tercihlerin güzel sadece Hatay'da yikil fazlaydı önü değerlendir bence tekrar
Toplam 1 mesaj

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