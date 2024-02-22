Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Şubat 2024 15:59
Tekniker Üst Öğrenim Değerlendirmesi

Ben bir üniversitede Radyo televizyon teknikeri olarak görev yapmaktayım. Dgs ile Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü tamamladım. Üst öğrenim değerlendirmesinde nasıl bir değerlendirme olur. bu konuda aydınlatabilir misiniz beni.

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